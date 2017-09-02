Сандру вызван в сборную Бразилии вместо Марселу

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандру получил вызов в сборную Бразилии на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Колумбии (5 сентября). Соответствующее решение было принято тренерским штабом команды в связи с дисквалификацией на одну игру защитника "Реала" Марселу.

Кроме того, в расположение бразильской команды должен прибыть защитника "Монако" Жемерсон, который заменит в составе получившего травму игрока "Интера" Миранду.