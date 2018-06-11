12:08 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Самый тяжелый игрок ЧМ-2018 разделся на пресс-конференции

Роман ТОРРЕС. Фото AFP
Роман ТОРРЕС. Фото AFP
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Защитник сборной Панамы Роман Торрес отреагировал на вопрос журналиста, не мешает ли ему статус самого тяжелого игрока чемпионата мира-2018. 32-летний футболист, вес которого 99 килограммов, решил не отвечать словесно и продемонстрировал свой пресс.



Сборная Панамы, впервые квалифицировавшаяся в финальную часть чемпионата мира, на групповом этапе сыграет с Бельгией, Англией и Тунисом.

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