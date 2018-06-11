Самый тяжелый игрок ЧМ-2018 разделся на пресс-конференции

Защитник сборной Панамы Роман Торрес отреагировал на вопрос журналиста, не мешает ли ему статус самого тяжелого игрока чемпионата мира-2018. 32-летний футболист, вес которого 99 килограммов, решил не отвечать словесно и продемонстрировал свой пресс.

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¡EL PODER DEL MAZINGER!💪🇵🇦 Momento en el que Román Torres responde una pregunta sobre su peso😂 #EstoyConvocado #CogeTuMundial pic.twitter.com/zKuruyztja – Deportes RPC (@deportes_rpc) 10 июня 2018 г.





Сборная Панамы, впервые квалифицировавшаяся в финальную часть чемпионата мира, на групповом этапе сыграет с Бельгией, Англией и Тунисом.

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