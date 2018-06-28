Самюэль Юмтити: "Надеюсь, что исполнение мечты продолжится"

Защитник сборной Франции Самюэль Юмтити отметил, что на чемпионате мира старается играть предельно внимательно. По словам игрока "Барселоны", для этого очень важно спокойствие.

– Я способен играть еще лучше, потому что считаю себя перфекционистом, – цитирует AFP Юмтити. – Стараюсь сосредоточиться на команде, стараюсь удостовериться в том, чтобы соперники не имели возможности забить. Пытаюсь избегать глупых ошибок.

Важно, чтобы вся команда была спокойной. Когда защита расслабленна и уверена в себе, вся команда раскрепощается. На следующих стадиях это будет заметнее. Матч с Аргентиной будет очень важным. Я амбициозен, и участие в чемпионате мира входило в число моих целей. Надеюсь, что исполнение мечты продолжится и мы пойдем дальше.

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