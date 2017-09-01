Самюэль Юмтити: "Молодые игроки сборной Франции уже великие"

Защитник сборной Франции Самюэль Юмтити доволен победой над Голландией (4:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2018. Он подчеркнул, что это была реабилитация за проигрыш Швеции (1:2) в предыдущем поединке.

– После поражения от Швеции мы обязаны были выигрывать этот матч, – цитирует AFP Юмтити. – Показали хорошую игру и победили сильного соперника. Это прекрасный вечер. Даже после того поражения мы не растерялись, потому что знаем свою силу. Это была отличная сборная Франции. У нас прекрасный подбор игроков. Молодые футболисты показывают свою зрелость и ум. Это уже великие игроки. Но нельзя терять головы.