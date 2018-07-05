Самураи вернулись! Сборную Японии на родине встретили как победителей

Болельщики сборной Японии устроили команде теплый прием по возвращению с чемпионата мира в России.

Более 800 болельщиков приехали в аэропорт Токио "Нарита", что поприветствовать игроков национальной команды. Некоторые фанаты добирались до столицы Японии из отдаленных городов.

Напомним, на чемпионате мира в России японцы дошли до 1/8 финала, где уступили Бельгии 2:3, ведя в по ходу игры в два мяча.