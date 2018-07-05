Самураи вернулись! Сборную Японии на родине встретили как победителей

Болельщики сборной Японии устроили команде теплый прием по возвращению с чемпионата мира в России.
Более 800 болельщиков приехали в аэропорт Токио "Нарита", что поприветствовать игроков национальной команды. Некоторые фанаты добирались до столицы Японии из отдаленных городов.
Напомним, на чемпионате мира в России японцы дошли до 1/8 финала, где уступили Бельгии 2:3, ведя в по ходу игры в два мяча.
Japan Football Team Arriving in the Airport, What a Picture. #WorldCup pic.twitter.com/nKYJpZZvmZ– Johns 🏏 (@CricCrazyJohns) July 5, 2018