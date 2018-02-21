Самсон Сиасиа: "Аргентина сильнее Нигерии только из-за Месси"

Экс-тренер сборной Нигерии Самсон Сиасиа считает Лионеля Месси единственным преимуществом сборной Аргентины перед "суперорлами". Эти команды попали в группу D чемпионата мира-2018. Их очная встреча пройдет 26 июня в Санкт-Петербурге.

– Аргентина – хороший соперник, но есть один фактор: это Лионель Месси, – передает brila.net слова Сиасиа. – Аргентина сильнее Нигерии только из-за него. Это единственное их преимущество над нами. В составах обеих сборных есть хорошие игроки, но один человек выделяется – это Месси.