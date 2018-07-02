Сампаоли в сборной Аргентины сменит Покеттино или Симеоне?

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли близок к увольнению с занимаемого поста, утверждает Ole. По информации источника, руководство Ассоциации футбола Аргентины (AFA) рассчитывает разорвать соглашение с 58-летним специалистом, но он сам хочет сохранить должность.

Контракт Сампаоли с AFA рассчитан до лета 2022 года. В том случае, если он будет разорван досрочно, федерация выплатит ему неустойку в размере от 15 до 20 миллионов евро.

В числе потенциальных претендентов на пост главного тренера сборной Аргентины называются Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм"), Диего Симеоне ("Атлетико"), Матиас Альмейда ("Гвадалахара"), Марсело Галлардо ("Ривер Плейт") и Рикардо Гарека (сборная Перу).

Напомним, сборная Аргентины вылетела с чемпионата мира-2018, проиграв Франции (3:4) в 1/8 финала. В группе "альбиселесте" заняли второе место в группе, сыграв вничью с Исландией (1:1), проиграв Хорватии (0:3) и победив Нигерию (2:1).

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