Сампаоли рассказал, при каком условии Икарди выступит на чемпионате мира

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли сообщил форварду "Интера" Мауро Икарди о шансах выступить на чемпионате мира, информирует Sky Sport Italia. Игрок миланской команды поедет на турнир только в том случае, если не успеет оправиться от травмы колена нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.



Также Сампаоли показал Икарди несколько видео, на которых подробно объяснил игроку, почему он не вписывается в его тактическую модель.

В нынешнем сезоне Икарди провел за "Интер" 33 матча во всех турнирах, в которых забил 27 голов. Ранее сообщалось, что он не поедет на мировое первенство, так как у него не сложились отношения в национальной команде с Лионелем Месси.



Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Аргентина на групповом этапе сыграет с Исландией, Хорватией и Нигерией.

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