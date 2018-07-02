11:10 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сампаоли покинет пост главного тренера Аргентины

Хорхе САМПАОЛИ. Фото Дарья ИСАЕВА., "СЭ"
Хорхе САМПАОЛИ. Фото Дарья ИСАЕВА., "СЭ"

Хорхе Сампаоли больше не будет главным тренером сборной Аргентины, утверждает TNT Sports.

В ближайшее время 58-летний специалист проведет встречу с главой Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапией, на которой будут обсуждаться условия его ухода.

Стороны постараются прийти к компромиссу в данном вопросе. Если Сампаоли добровольно не захочет уйти в отставку, то организация аннулирует его контракт.

Сборная Аргентины на чемпионате мира-2018 остановилась на стадии 1/8 финала, уступив Франции (3:4).

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