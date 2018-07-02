Сампаоли покинет пост главного тренера Аргентины

Хорхе Сампаоли больше не будет главным тренером сборной Аргентины, утверждает TNT Sports.

В ближайшее время 58-летний специалист проведет встречу с главой Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапией, на которой будут обсуждаться условия его ухода.



Стороны постараются прийти к компромиссу в данном вопросе. Если Сампаоли добровольно не захочет уйти в отставку, то организация аннулирует его контракт.

Сборная Аргентины на чемпионате мира-2018 остановилась на стадии 1/8 финала, уступив Франции (3:4).

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