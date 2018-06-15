Сампаоли огласил состав сборной Аргентины на завтрашний матч с Исландией

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли на пресс-конференции с листка зачитал стартовой состав команды на завтрашний матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Исландии. По его словам, нет смысла делать секрет из состава.

На поле с первых минут появятся: Кабальеро, Сальвио, Отаменди, Рохо, Тальяфико, Меса, Маскерано, Билья, Ди Мария, Месси, Агуэро.

- Почему вы назвали состав на игру заранее? Считаете Исландию не таким сильным соперником?

- Просто со среды знали, как будем играть. Работали в этом составе. Не думаю, что нужно делать из этого секрет. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Аргентина - Исландия, чемпионат мира по футболу, 16 июня, онлайн-трансляция матча - начало в 16.00 (время московское)