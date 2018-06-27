Сампаоли - о том, как Аргентина сыграет с Францией: "Это сильный соперник. Месси его знает"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли на пресс-конференции после победы в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира над национальной командой Нигерии (2:1) отметил, что южноамериканцы должны показать свой футбол во встрече 1/8 финала с Францией, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Матч первого раунда плей-офф пройдет в субботу, 30 июня, в Казани.

– В последнюю неделю вас ругали в прессе, а теперь будут хвалить. Как вы к этому относитесь? – вопрос Сампаоли.

– Я не хочу давать оценку работе прессы. СМИ созданы для того, чтобы удовлетворять запросы зрителей и читателей. Нам же нужно понять, почему все так произошло в предыдущих играх.

– Как вы будете играть с Францией?

– Мы сыграем против французов в свой футбол. Да, это очень сильный соперник, но Месси его знает, он играл вместе со многими из французов в "Барселоне". Однако без поддержки ему тяжело. Если ему помогают – он раскрывается, как это было сегодня. Самое главное в нем – это его человеческие черты. Я видел его и счастливым и грустным. Он обожает играть за сборную Аргентины, переживает за нее. В этом его величие.

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