Сампаоли может получить 20 миллионов евро за увольнение из сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли в случае досрочного увольнения получит неустойку в размере 20 миллионов евро, утверждает tycsports.com.

Ранее сообщалось, что игроки национальной команды после разгромного поражения от Хорватии (0:3) на чемпионате мира-2018 обратились к руководству Ассоциации футбола Аргентины с просьбой сменить главного тренера перед заключительной встречей в группе.

Контракт Сампаоли с Ассоциацией футбола Аргентины рассчитан на пять лет. Он может быть расторгнут после Кубка Америки-2019.

Сампаоли возглавил сборную Аргентины летом 2017 года, сменив на этом посту Эдгардо Баусу, при котором команда неудачно выступала в отборочном турнире к ЧМ-2018. Под его руководством "альбиселесте" сумели пробиться на мировое первенство, заняв третье место в южноамериканской квалификации.

Матч между сборными Нигерии и Аргентины состоится 26 июня, встреча пройдет в Санкт-Петербурге. У Аргентины еще остаются теоретические шансы на выход в плей-офф.

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