Сампаоли готов помириться с Марадоной ради ЧМ-2018

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассчитывает на помощь легендарного Диего Марадоны в подготовке команды к чемпионату мира-2018. Об этом сообщил агент Марадоны Матиас Морла. Напомним, специалисты уже много лет находятся в ссоре. По словам Марадоны, однажды Сампаоли предал его.

– Я разговаривал с Сампаоли, он хочет встретиться с Марадоной, – приводит clarin слова Морлы. – У Хорхе нет проблем, чтобы собраться вместе, он открыт для встречи. Диего обижен, но они должны помириться к чемпионату мира. Будет глупо, если Диего не будет разговаривать с тренером сборной на чемпионате мира в России. Я хочу хорошо поговорить с Марадоной и убедить его.