Самому старому болельщику ЧМ 95 лет. Он приехал из Вьетнама и болеет за Россию

95-летний вьетнамец Тран Хо преодолел более 10 тысяч километров из провинции Хатинь, чтобы увидеть игры чемпионата мира в России, сообщает телеканал VTV. Согласно данным VTV, Хо - самый старый болельщик на мировом первенстве.

- Я приехал в Россию, чтобы навестить родственников и увидеть величайшее футбольное соревнование, - заявил Хо.

На турнир 95-летний болельщик приехал вместе со своим 72-летним сватом. Вместе с ним и другими родственниками Хо посетил матч между сборными Португалии и Марокко (1:0). При этом вьетнамский болельщик признался, что поддерживает команду России, однако посмотреть матч нашей национальной команды ему не удалось, и он надеется сделать это по телевизору уже во Вьетнаме.

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