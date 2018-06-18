Самолет Саудовской Аравии благополучно приземлился

Самолет, на борту которого находилась сборная Саудовской Аравии, благополучно приземлился в Ростове, сообщают представители футбольной ассоциации этой страны. Ранее стало известно, что один из двигателей лайнера загорелся в воздухе.
"Самолет приземлился несколько минут назад в аэропорту Ростова. Члены сборной благополучно направляются в отель", - говорится в сообщении футбольной ассоциации Саудовской Аравии.
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صور | من وصول بعثة الأخضر.– KSA SPORTS (@riyadiyatv) 18 июня 2018 г.
الحمدالله على سلامة صقورنا الخضر 💚#معاك_يالاخضر #WorldCup2018#Green_falcons #KSA_SPORTS_مع_الصقور 💚🇸🇦 pic.twitter.com/DL9oicqFvy
Сборная Саудовской Аравии прилетела на матч чемпионата мира-2018 с Уругваем, который состоится 20 июня в Ростове.
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