Самолет Саудовской Аравии благополучно приземлился

Самолет, на борту которого находилась сборная Саудовской Аравии, благополучно приземлился в Ростове, сообщают представители футбольной ассоциации этой страны. Ранее стало известно, что один из двигателей лайнера загорелся в воздухе.

"Самолет приземлился несколько минут назад в аэропорту Ростова. Члены сборной благополучно направляются в отель", - говорится в сообщении футбольной ассоциации Саудовской Аравии.

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Сборная Саудовской Аравии прилетела на матч чемпионата мира-2018 с Уругваем, который состоится 20 июня в Ростове.

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