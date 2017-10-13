Самир Насри: "Будет глупо, если Франция отправится на ЧМ-2018 без Бензема"

Экс-полузащитник сборной Франции Самир Насри заявил, что форвард "Реала" Карим Бензема необходим "трехцветным". Форвард не вызывается в национальную команду из-за его причастности к делу о шантаже хавбека "Фенербахче" Матье Вальбуэна.

- Сочувствую Бензема, потому что он действительно хочет снова играть за сборную Франции, - цитирует Canal+ Насри. - Я думаю, что происходит с ним - несправедливо. Он говорил, что очень хочет сыграть на чемпионате мира, и я думаю, что без него ехать на мировое первенство было бы безрассудно. Оним могли бы стать отличной связкой с Мбаппе.