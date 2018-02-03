Сами аль-Джабер: "Матч-открытие ЧМ-2018 с Россией в любом случае будет незабываемым"

Участник четырех чемпионатов мира в составе сборной Саудовской Аравии Сами аль-Джабер считает, что его команде, вне зависимости от результата, повезло принять участие в матче открытия мирового первенства 2018 года против России. Один из лучших бомбардиров в истории национальной команды, завершивший международную карьеру в 2006 году, сожалеет, что не сможет выйти на поле в этой игре.
– Нам очень повезло, потому что мы впервые будем играть в матче открытия чемпионата мира, – цитирует официальный сайт ФИФА аль-Джабера. – Миллионы людей ждут выступления сборной Саудовской Аравии после стольких лет отсутствия. Как бы мне хотелось сыграть в этом матче!
Противостоять России в Москве, в присутствии президента страны и множества болельщиков, будет непросто, но это уникальное событие. Этот матч может стать первым шагом к плей-офф, но в любом случае это будет незабываемо.
– Как вы считаете, смена тренера повлияет на результаты команды? Что вы думаете о назначении Хуана Антонио Пицци?
– Это великий человек и хороший тренер. У него огромный опыт: он руководил сборной Чили на Кубке Америки и на Кубке конфедераций в прошлом году. В сборной Саудовской Аравии нет игроков уровня Санчеса, Видаля и других чилийских звезд. Уровень конкуренции на чемпионате мира гораздо выше, чем в нашем национальном чемпионате.
Вместе с Пицци приехал прекрасный тренер по физподготовке, который работал в "Валенсии". Так что игроки должны быть хорошо подготовлены, ведь национального чемпионата недостаточно, чтобы набрать нужную физическую форму к чемпионату мира. Я-то хорошо это знаю.
Напомним, матчи чемпионата мира-2018 будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Первая встреча турнира, в которой сыграют Россия и Саудовская Аравия, состоится 14 июня на стадионе "Лужники".
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2018/m=2/news=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%B6%D0%B
баламошка
Надеюсь, он не взрывы имеет ввиду.
17:15