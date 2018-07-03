11:29 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Самедов тренируется по индивидуальной программе


Полузащитник сборной России Александр Самедов тренируется по индивидуальной программе, сообщает официальный Твиттер команды. Футболисты готовятся к матчу 1/4 финала ЧМ-2018 против сборной Хорватии.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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