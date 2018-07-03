Полузащитник сборной России Александр Самедов тренируется по индивидуальной программе, сообщает официальный Твиттер команды. Футболисты готовятся к матчу 1/4 финала ЧМ-2018 против сборной Хорватии.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Александр Самедов сегодня тренируется по индивидуальной программе после проведённого мониторинга функционального состояния. pic.twitter.com/aQ6MKT9boI – Сборная России (@TeamRussia) 3 июля 2018 г.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)