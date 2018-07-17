Самедов от лица сборной России обратился к детям, спасенным из пещеры в Таиланде

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов, завершивший после ЧМ-2018 карьеру в сборной России, от лица национальной команды обратился к школьникам, спасенным из пещеры в Таиланде. 12 юнных футболистов и их тренер пропали 23 июня, а были выведены на поверхность с 8 по 10 июля.

- Выступая на чемпионате мира, мы знали, в какую беду вы попали, - приводит пресс-служба РФС слова Самедова. - Мы очень переживали за вас и следили за событиями. Вы большие молодцы, что смогли проявить терпение и выдержку. Я желаю вам скорейшего возвращения на футбольное поле, желаю, чтобы все у вас было хорошо, удачи.

Ранее ФИФА пригласила ребят на финал ЧМ-2018, но их не отпустили врачи. Команда футболистов должна посетить церемонию награждения ФИФА, которая состоится 24 сентября в Лондоне.