Самая красивая болельщица сборной России: "Я никогда не снималась в порнографии, если не считать Playboy"

Болельщица сборной России Наталья Андреева, которую СМИ называют самой болельщицей сборной России, опровергла информацию о том, что она снималась в порнографии.

- Я живу в Москве последние десять лет, работаю в фитнес-клубе и по совместительству моделью. Меня выбирали девушкой года Playboy, но в порнографии я никогда не снималась, только для журнала, - цитирует Андрееву RT. - Да, в интернете есть мои откровенные снимки, они были слиты моим бывшим молодым человеком из мести. Я стараюсь не обращать внимания на то, что обо мне говорят. Близкие люди меня в этом поддерживают. Я езжу за сборной России на все крупные турниры с Евро-2012. Я патриот и болею только за сборную России. Мои друзья играют в футбол, и это подтолкнуло меня к тому, чтобы тоже заинтересоваться игрой. Ни с кем из футболистов я лично не знакома, хотя сама знаю Артёма Дзюбу, Дениса Черышева и остальных. Мне очень нравится Алан Дзагоев. Очень жаль, что он сейчас травмирован. Если он восстановится и сыграет за нас, я буду очень рада.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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