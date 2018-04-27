Самарский оракул предсказал победителя чемпионата мира. И это не Россия

Обитательница самарского зоопарка коза Забияка, которую в преддверии чемпионата мира в России избрали предсказательницей, выбрала победителем ЧМ-2018 сборную Бельгии.
– Победителем чемпионата, согласно предсказанию козы Забияки, станет команда из Бельгии, – цитирует РИА Новости представителя самарского зоопарка.
Забияка выбирала победителя ЧМ-2018 из шести стран. Помимо Бельгии это были Россия, Франция, Аргентина, Бразилия и Германия. Коза-оракул подошла к одной из шести мисок с едой, рядом с которыми стояли флаги команд.
Ранее сообщалось, что коза Забияка получила право предсказывать исход матчей ЧМ-2018 по итогам зрительского голосования. На звание самарского оракула также претендовали беличья обезьяна Саймон, курица Айседора, лис Ричард, верблюд Лексус, скунс Коко и питон Мурзик. Все они являются питомцами самарского зоопарка.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180427/1136095877.html
Slim Taller
Этот оракул шарлатан.Россия всё равно победит,даже если проиграет всем.Любое событие превращается в настоящую победу настоящего русского мира:)
15:25
shpasic
скунс Коко предсказал, что питон Мурзик отожмёт у верблюда Лексуса два горба. но это не точно.
15:14
ALEXEY959595
Каким образом животные вообще могут что-то предсказывать, тем более то, в чем вообще не разбираются? Неужели находятся такие дебилы, которые в это верят?
15:11
shpasic
лучше б скунс предсказывал.
14:43