"Самара Арену" освятили перед тестовым матчем

Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий освятил "Самара Арену" перед стартом первого тестового матча, сообщает kp.ru. Сегодня на стадионе чемпионата мира-2018 пройдет матч 35-го тура ФНЛ, в котором "Крылья Советов" примут "Факел".

В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).