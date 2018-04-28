"Самара Арену" освятили перед тестовым матчем

Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий освятил "Самара Арену" перед стартом первого тестового матча, сообщает kp.ru. Сегодня на стадионе чемпионата мира-2018 пройдет матч 35-го тура ФНЛ, в котором "Крылья Советов" примут "Факел".
Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий освятил стадион "Самара Арена" https://t.co/wcVZXcRD7o pic.twitter.com/dvZQrvVUPA– КП-Самара (@kpsamara) 28 апреля 2018 г.
В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).
баламошка
Нежить не пройдёт! Теперь гостевые болельщики бомжей во время матчей Крыльев и бакланов будут самовоспламеняться.
17:15
Leonsio_
Мракобесье и средневековье
17:12
PitersS
По каким принципам у нас освещают государственные сооружения для общественного употребления!? У нас церковь вне государства, религиозность населения, в большей мере, сомнительна, многие, как и прежде считают религию опиумом для народа.. Кто, вообще, принимает такие решения? Я, лично, против и считаю это дискриминацией здравомыслящей части населения и насаждении государством того, что не входит в его компетенцию. Мы светское государство и навязывание восточных идеологических ценностей антиконституционно. Вера-дело добровольное и интимное-не надо пиариться ни деятелям, ни религии на гос. уровне.
16:56