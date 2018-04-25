Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович сказал, что "Самара-Арена" получит заключение о соответствии 26 апреля. Летом на стадионе пройдут шесть матчей чемпионата мира-2018.

- Завтра должно быть выдано заключение, - цитирует ТАСС Дворковича.

Отметим, что первый тестовый матч на стадионе запланирован на 28 апреля. В рамках 35-го тура первенства ФНЛ "Крылья Советов" примут "Факел".

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах.

Список матчей ЧМ-2018 на "Самара Арене"



17 июня. Группа E. Коста-Рика - Сербия;

21 июня. Группа C. Дания - Австралия;

25 июня. Группа A. Уругвай - Россия;

28 июня. Группа H. Сенегал - Колумбия.

2 июля на стадионе пройдет один из матчей 1/8 финала, а 7 июля - один из четвертьфиналов.