Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович сказал, что "Самара-Арена" получит заключение о соответствии 26 апреля. Летом на стадионе пройдут шесть матчей чемпионата мира-2018.
- Завтра должно быть выдано заключение, - цитирует ТАСС Дворковича.
Отметим, что первый тестовый матч на стадионе запланирован на 28 апреля. В рамках 35-го тура первенства ФНЛ "Крылья Советов" примут "Факел".
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах.
Список матчей ЧМ-2018 на "Самара Арене"
17 июня. Группа E. Коста-Рика - Сербия;
21 июня. Группа C. Дания - Австралия;
25 июня. Группа A. Уругвай - Россия;
28 июня. Группа H. Сенегал - Колумбия.
2 июля на стадионе пройдет один из матчей 1/8 финала, а 7 июля - один из четвертьфиналов.
Дополнительная информация
- Сборная России (футбол)
- Аркадий Дворкович
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Австралии (Футбол)
- Сборная Дании (футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Уругвая (футбол)
- Сборная Колумбии (футбол)
- сборная Сенегала