"Самара Арена" будет закрыта с 24 мая по 14 июня для подготовки к ЧМ-2018

"Самара Арена" будет закрыта с 24 мая по 14 июня для подготовки к чемпионату мира-2018. Сегодня стадион принял первый тестовый матч - в рамках турнира ФНЛ "Крылья Советов" победили "Факел" (2:1).

- Это был очень вызывающий проект, - цитирует ТАСС вице-премьера РФ Виталия Мутко. - Сегодня я рад и доволен, что идет тестовый матч, предстоит еще огромная работа по благоустройству, у нас впереди еще два тестовых матча. 24 мая мы закроем стадион и до 14 июня все приведем в абсолютный порядок.

Футбол в Самаре не умер. Главная основа - это болельщики, город получил хороший стадион, с чем я поздравляю губернатора и правительство. В плане технологических решений стадион можно считать самым особенным после "Лужников". Качество газона просто удивительное.

В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).

Когда пройдет чемпионат мира по футболу