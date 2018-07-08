Саленко – о Смолове: "Если не уверен в себе, бей пенальти на силу"

Бывший нападающий сборной России Олег Саленко после поражения от Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира выразил мнение, что Федору Смолову нужно было по-другому исполнить пенальти.

– Все сложилось воедино. Пенальти – это все-таки везение, – сказал Саленко. – Просто исполнение 11-метровых у нас чуть-чуть подхрамывает. Мимо ворот вообще никогда нельзя бить. Наверное, это уже усталость сказалась. Все-таки отбегали 120 минут. Плюс Дзюба, Черышев были заменены. Что ж, это лотерея, в которой мы проиграли. Жалко, конечно. Дотянули до 11-метровых, а дальше не смогли

– Смолова осуждаете за исполнение пенальти?

– Можно так исполнять удар, если ты уверен, что забьешь. Я во всех командах спокойно катил.

– А если не уверен в себе?

– По Смолову было видно, что нервничает. Значит, ему надо было пробивать на силу.

– Вы за Россию болели?

– Ну конечно. Даже сомнений никаких не возникало. И я, и профессиональные в прошлом футболисты у нас, на Украине, все прекрасно понимают. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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