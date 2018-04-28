Саленко и другие. Самые неожиданные бомбардиры чемпионатов мира по версии ФИФА

Официальный сайт ФИФА опубликовал статью о самых неожиданных футболистах, становившихся лучшими бомбардирами чемпионатов мира. В список вошел и бывший нападающий сборной России Олег Саленко, разделивший "золотую бутсу" чемпионата мира-1994 с болгарином Христо Стоичковым.

На ЧМ-1994 Саленко провел лишь три матча группового турнира, отличился в игре со Швецией (1:3), а затем вошел в историю, став первым и пока единственным игроком, забившим пять голов в одной игре финальной стадии чемпионатов мира. Историческое достижение форварду покорилось в матче с Камеруном (6:1). Примечательно, что после игры с камерунцами Саленко в сборную больше не вызывался.

Объявляем это воскресенье днем бомбардиров!⚽️⚽️⚽️



Олег Саленко (Россия)🇷🇺 – лучший бомбардир ЧМ-1994 в США (вместе с Христо Стоичковым)

6⃣ забитых мячей 📹 pic.twitter.com/GTBLBbk5bx – Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 22 апреля 2018 г.

Помимо Саленко, в пятерку неожиданных бомбардиров вошли итальянец Сальваторе Скиллачи (чемпионат мира-1990, 6 голов), хорват Давор Шукер (чемпионат мира-1998, 6 голов), поляк Гжегож Лято (чемпионат мира-1974), 7 голов и француз Жюст Фонтен (чемпионат мира-1958, 13 голов). Последнему принадлежит рекорд по количеству голов на одном турнире.

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