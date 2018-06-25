Салах уходит из сборной Египта? Заявление федерации

В египетской федерации футбола удивлены информацией о возможном уходе нападающего Мохамеда Салаха из сборной Египта после завершения чемпионата мира-2018. С такой версией ранее выступил телеканал CNN.

"Мы всегда получаем информацию о тех решениях, которые принимает Салах. Мы проводим весь день вместе, и он никогда не обсуждал этот вопрос с кем-либо из членов делегации. Сейчас мы на спортивном мероприятии и, следуя процедуре ФИФА, не обсуждаем политику. Если есть какая-либо политическая дискуссия, она должна быть направлена в ФИФА", - говорится в заявлении египетской федерации в ответ на запрос CNN.

26-летний игрок принял участие в одном матче чемпионата мира в России и забил один гол. Египтяне, лишившиеся шансов на выход в плей-офф чемпионата мира, проведут заключительный матч группового этапа против Саудовской Аравии 25 июня в Волгограде.

Саудовская Аравия - Египет: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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