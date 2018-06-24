Салах тренируется в общей группе, несмотря на слухи об уходе из сборной Египта

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах занимается в общей группе в преддверии матча группового турнира чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии, сообщает ТАСС. Форвард из-за травмы пропустил стартовый матч турнира против Уругвая (0:1). В игре с Россией он вышел в стартовом составе и реализовал пенальти (1:3). Встреча стала для форварда "Ливерпуля" первой после повреждения в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) 26 мая.

Ранее в СМИ появилась информация, что Салах недоволен использованием его в политических играх. По данным CNN, ему не понравилась встреча сборной с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Саудовская Аравия- Египет: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское) //

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