Салах тренируется индивидуально. Но к матчу с Россией будет готов на 100 процентов

Нападающий Мохамед Салах вышел на тренировку сборной Египта в Грозном, но не работает в общей группе. Фото "СЭ"

Нападающий Мохамед Салах вышел на тренировку сборной Египта в Грозном, но не работает в общей группе. Более того, он даже не стал выполнять общую разминку - сразу после собрания команды в центральном круге отделился и пошел общаться с физиотерапевтами и главным тренером. После этого форвард "Ливерпуля" в одиночестве стал трусить вокруг поля в очень легком темпе.

Как пояснил доктор сборной Египта, решение о том, сыграет ли форвард с Уругваем, будет приниматься непосредственно в день матча. В лучшем случае - за сутки. При этом в игре с Россией, по словам доктора, Салах примет участие на 100 процентов. (Михаил ГОНЧАРОВ)