11:55 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Салах тренируется без ограничений

Нападающий сборной Египта Мохамед САЛАХ тренируется в общей группе. Фото "СЭ"
Нападающий сборной Египта Мохамед САЛАХ тренируется в общей группе. Фото "СЭ"

Сборная Египта в воскресенье проводит заключительную тренировку перед вылетом в Санкт-Петербург на матч второго тура группового турнира чемпионата мира с командой России, передает из Грозного спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

В общей группе находятся все футболисты, включая пропустившего матч с Уругваем (0:1) нападающего Мохамеда Салаха. Ожидается, что форвард "Ливерпуля" выйдет в стартовом составе на игру с Россией.

Россия – Египет: прямая онлайн-трансляция матча – 19 июня 2018 в 21.00

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