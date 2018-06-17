Салах тренируется без ограничений

Сборная Египта в воскресенье проводит заключительную тренировку перед вылетом в Санкт-Петербург на матч второго тура группового турнира чемпионата мира с командой России, передает из Грозного спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

В общей группе находятся все футболисты, включая пропустившего матч с Уругваем (0:1) нападающего Мохамеда Салаха. Ожидается, что форвард "Ливерпуля" выйдет в стартовом составе на игру с Россией.

Россия – Египет: прямая онлайн-трансляция матча – 19 июня 2018 в 21.00

🇪🇬 Начинается тренировка сборной Египта перед матчем с Россией. Босс уже здесь. Здоровый! #EGY pic.twitter.com/GRxOkua43M – Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 17 июня 2018 г.

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