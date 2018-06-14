Салах тренируется без ограничений

В Екатеринбурге на арене, где завтра пройдет матч Египет - Уругвай, началась тренировка африканской сборной. Наравне со всеми принимает участие в занятии нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах.



Никаких видимых проблем со здоровьем у него нет, он делает резкие движения. Напомним, игрок травмировал плечо в финале Лиги чемпионов.



Ранее главный тренер египетской команды Эктор Купер заявил, что нападающий "почти со сто процентной вероятностью" готов будет выйти на поле в пятницу. (Филипп ПАПЕНКОВ)



Встреча между сборными Египта и Уругвая пройдет 15 июня, начало - 15.00 по московскому времени.

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