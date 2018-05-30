Салах пропустит как минимум три недели

Форвард сборной Египта и "Ливерпуля" Мохамед Салах может пропустить больше трех недель из-за травмы, полученной в финальном матче Лиги чемпионов против "Реала" (1:3). По информации L'Équipe, есть вероятность, что нападающий не примет участия ни в одном из трех матчей группового этапа чемпионата мира-2018.

Салах начал процесс восстановления 27 мая и выразил уверенность, что сможет помочь национальной команде на мировом первенстве.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Египет сыграет в группе А с Россией, Саудовской Аравией и Уругваем.

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