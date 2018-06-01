Салах продолжает восстановление в Испании

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах во вторник утром прибыл в Валенсию, где будет продолжать процесс восстановления, сообщает Todobenicàssim. Под руководством ливерпульского физиотерапевта Рубена Понса он продолжает проводить сеансы физиотерапии, чередующиеся с талассотерапией, в которых через кожу в организм поступают лечебные вещества из морской воды, морских водорослей и морской грязи.

Напомним, 25-летний египтянин получил травму плеча после падения в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3).

Футбольная ассоциация Египта: Салах сыграет на чемпионате мира //

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