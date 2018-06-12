Салах продолжает тренироваться по индивидуальной программе. Видео

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах пока не вернулся в общую группу, сообщает корреспондент "СЭ" Михиал ГОНЧАРОВ. На сегодняшней тренировке на "Ахмат-Арене" форвард тренировался по индивидуальной программе.
Салах получил травму плеча в столкновении с Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов ("Ливерпуль" - "Реал" - 1:3). Его участие в стартовой игре египтян на чемпионате мира-2018 против сборной Уругвая находится под вопросом. Матч состоится 15 июня в Екатеринбурге.
Салах снова индивидуально. Со специальным мячом. Увели подальше от журналистов. pic.twitter.com/DJ0R7ZHf6W– Mike Goncharov (Russia-2018) (@gribo4ki) 12 июня 2018 г.
На мяч давит вроде бы без боли. pic.twitter.com/9MgyPN5AFS– Mike Goncharov (Russia-2018) (@gribo4ki) 12 июня 2018 г.
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