Салах продолжает тренироваться по индивидуальной программе. Видео

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах пока не вернулся в общую группу, сообщает корреспондент "СЭ" Михиал ГОНЧАРОВ. На сегодняшней тренировке на "Ахмат-Арене" форвард тренировался по индивидуальной программе.

Салах получил травму плеча в столкновении с Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов ("Ливерпуль" - "Реал" - 1:3). Его участие в стартовой игре египтян на чемпионате мира-2018 против сборной Уругвая находится под вопросом. Матч состоится 15 июня в Екатеринбурге.