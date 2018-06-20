Салах опроверг информацию о конфликте с Федерацией футбола Египта

Форвард сборной Египта Мохамед Салах опроверг новость о том, что в стане команды случился конфликт из-за действий Федерации футбола страны.

- В сборной Египта все едины, между нами нет никаких разногласий, - написал футболист в Твиттере. - Мы уважаем друг друга, у нас самые лучшие отношения.

الجميع في منتخب مصر متكاتف ولا يوجد أي خلاف على الإطلاق بيننا.. نحترم بعضنا البعض والعلاقة على أفضل وجه. – Mohamed Salah (@MoSalah) 20 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что футболисту не понравилось то, как была организована подготовка команды к матчам чемпионата мира-2018.

В СМИ появилась информация, что Федерация футбола Египта (EFA) пригласила около сотни бизнесменов, артистов и звезд шоу-бизнеса на сборы команды, что мешало футболистам. Представители EFA просили Салаха не говорить в таком тоне, после чего лидер атак команды заперся в номере и ни с кем не общался несколько часов.

Сборная Египта лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира-2018. В стартовом матче против Уругвая, который футболист пропускал из-за травмы, египтяне уступили 0:1, а во вчерашней встрече проиграли России 1:3. Салах стал автором единственного мяча с пенальти.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля

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