Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах начал программу восстановления после травмы плеча, которую он получил в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3).

- Салах начал программу восстановления вчера, завтра он отправится в Испанию, где будет проходить курс лечения, - сообщается в официальном Твиттере Египетской футбольной ассоциации. – Абу Рида (президент Ассоциации. – Прим. "СЭ") и доктор национальной команды встретятся с ним в Испании в среду.

25-летний нападающий покинул поле на 30 минуте финала Лиги чемпионов после неудачного падения. Как показало медицинское обследование, Салах получил растяжение связок плечевого сустава. Восстановление египтянина займет около двух недель.

Ранее сообщалось, что лидер египетской сборной пропустит первый матч на чемпионате мира с уругвайцами.

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