Салах и 45-летний Эль-Хадари - в составе сборной Египта на ЧМ-2018

Египетская ассоциации футбола объявила окончательный состав своей национальной команды для участия в чемпионате мира-2018. В заявку вошел форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах, который 26 мая получил вывих плеча в в финале Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3).



Также в состав включен 45-летний вратарь "Аль-Таавун" Эссам Эль-Хадари. В случае выхода на поле хотя бы в одной игре ЧМ-2018 он станет самым возрастным игроком в истории мировых первенств.

