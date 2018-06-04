Салах и 45-летний Эль-Хадари - в составе сборной Египта на ЧМ-2018

Египетская ассоциации футбола объявила окончательный состав своей национальной команды для участия в чемпионате мира-2018. В заявку вошел форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах, который 26 мая получил вывих плеча в в финале Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3).
Также в состав включен 45-летний вратарь "Аль-Таавун" Эссам Эль-Хадари. В случае выхода на поле хотя бы в одной игре ЧМ-2018 он станет самым возрастным игроком в истории мировых первенств.
вратари - Эссам Эль-Хадари ("Аль-Таавун", Саудовская Аравия), Мохамед Эль-Шенави ("Аль-Ахли"), Шериф Экрами ("Аль-Ахли");
защитники - Ахмед Фатхи, Самир Саад, Айман Ашраф (все - "Аль-Ахли"), Махмуд Хамди ("Замалек"), Мохаммед Абдельшафи ("Аль-Фатах", Саудовская Аравия), Ахмед Хегази, Али Джабр (оба - "Вест Бромвич", Англия), Ахмед Эльмохамади ("Астон Вилла", Англия), Омар Габер ("Лос-Анджелес", США);
полузащитники - Тарек Хамед ("Замалек"), Шикабала ("Аль- Рияд"), Сэм Морси ("Уиган", Англия), Мохамед Эль-Нени ("Арсенал", Англия), Махмуд Кахраба ("Иттихад", Саудовская Аравия), Рамадан Собхи ("Сток Сити", Англия), Махмуд Хасан ("Касымпаша", Турция), Амр Варда ("Атромитос", Греция), Абдалла Эль-Саид (КуПС, Финаляндия);
нападающие - Марван Мохсен ("Аль-Ахли"), Мохамед Салах ("Ливерпуль", Англия).
Напомним, матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Египта в группе A встретится с Уругваем (15 июня), Россией (19 июня) и Саудовской Аравией (25 июня).
- Реал (Футбол)
- Сборная России (футбол)
- Ливерпуль
- Сборная Египта
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Чемпионат мира 2018
- Мохамед Салах
Паснаход
Салах надоел.
14:40
HerculesKolya
Куперу помогать!
14:37