Саид Эззатоллахи: "Никогда не сталкивался с расизмом в России"

Полузащитник "Амкара" и сборной Ирана Саид Эззатоллахи выразил уверенность, что тренерский штаб национальной команды хорошо изучил Россию перед поездкой на чемпионат мира-2018. Также он подчеркнул, что никогда не сталкивался с расистским поведением фанатов в России.

- Партнеры по команде постоянно спрашивают меня о России - какая здесь погода, какие люди, - цитирует ТАСС Эззатоллахи. - Я им рассказываю о том, какая здесь холодная зима, что три месяца в году здесь проблематично играть в футбол. Наши тренеры, в том числе и Кейруш, уже два или три раза приезжал в Россию, потому что здесь выступают три игрока национальной команды. Уверен, что они давно изучил все досконально и в курсе особенностей страны.

Многие спрашивают меня про расистское поведение болельщиков в России, Меня всегда это удивляло, поскольку я никогда не сталкивался ни с чем подобным здесь. Мне кажется, что в России нет такой проблемы.

Сборная Ирана на групповом турнире ЧМ-2018 сыграет с Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испанией (20 июня, Казань) и Португалией (25 июня, Саранск). Сегодня иранцы первыми из 31 сборной прилетят в Россию.

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