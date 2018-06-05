Саид Эззатоллахи: "Цель Ирана – выйти из группы. Нам это по силам"

Полузащитник "Амкара" и сборной Ирана Саид Эззатоллахи назвал соперников по группе B на чемпионате мира Испанию и Португалию лучшими командами мира. Несмотря на это, хавбек пермяков верит, что его сборной по силам выйти в плей-офф турнира в России.

– Для меня участие в чемпионате мира – это мечта всей моей жизни, которая в скором времени осуществится, – цитирует ТАСС Эззатоллахи. – Когда я в детстве играл в футбол, то всегда думал о том, что когда-нибудь смогу сыграть за сборную Ирана на чемпионате мира. Это огромный шанс для меня – если я смогу себя проявить, то моя карьера может измениться и я смогу уехать в Европу, чтобы играть там в лучших клубах мира.

У нас в группе две лучшие команды мира – Португалия и Испания, но и не стоит сбрасывать со счетов крепкую команду Марокко, которая одна из лучших на африканском континенте. Нам будет тяжело, но я верю в то, что мы можем выйти из группы, это наша главная цель. Мы уверены в себе и главное, что наш народ верит в нас, это очень заряжает. У нас очень умные игроки и очень опытный тренер (Карлуш Кейрош. – Прим. "СЭ"), который работал с лучшими командами мира.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля. Сборная Ирана встреится с Марокко (Санкт-Петербург, 15 июня), Испанией (Казань, 20 июня) и Португалией (Саранск, 25 июня).

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