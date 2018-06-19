Садио Мане: "Сенегал сделал серьезную заявку на плей-офф"

Нападающий сборной Сенегала и "Ливерпуля" Садио Мане после матча чемпионата мира-2018 против Польши (2:1) отметил, что команда сделала серьезную заявку на выход в плей-офф.

- Возможно, это была ключевая игра, и мы сделали серьезную заявку на выход в 18 финала, - сказал Мане. - Я горжусь быть капитаном такой команды и, как мне показалось, в этом качестве сделал всё, чтобы мы взяли 3 очка. (Вячеслав КОРОТКИН)

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