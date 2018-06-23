Садио Мане: "Салах был хорошо настроен на ЧМ-2018, но испытывает проблемы из-за травмы"

Нападающий сборной Сенегала Садио Мане считает, что его партнер по атаке в "Ливерпуле" Мохамед Салах не успел восстановиться к чемпионату мира-2018 после травмы. Игрок получил повреждение в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3). Форвард сборной Египта пропустил стартовую игру против Уругвая (0:1), а затем сыграл против России (1:3) и стал автором единственного мяча египтян с пенальти.

- Я дней пять назад написал Салаху, - цитирует ТАСС Мане. - Он был очень хорошо настроен психологически на матчи чемпионата мира по футболу, но он до сих пор страдает от травмы. Я желаю ему скорейшего выздоровления.

Свежие новости о чемпионате мира по футболу