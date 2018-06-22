С одесских баров взимают по 500 евро за показ матчей ЧМ-2018

В Одессе неизвестные активисты взимают по 500 евро с баров и кафе за показ матчей чемпионата мира, проходящего в России, сообщает в своем Фейсбуке ресторатор Алекс Купер.
Ранее на Украине неоднократно предлагали запретить трансляции матчей мирового первенства. Впоследствии выяснилось, что турнир все-таки придется показывать из-за долгов перед Европейским союзом вещателей (ЕСВ).
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Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей:
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