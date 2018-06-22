С начала ЧМ-2018 на Никольской улице обокрали более 400 человек

На Никольской улице в Москве, являющейся одним из самых популярных мест у иностранных болельщиков, с начала чемпионата мира обокрали более 400 человек, информирует телеграм канал Mash. Самыми популярными жертвами являются мексиканские фанаты, на втором месте - представители Саудовской Аравии.

Сообщается, что в ОВД "Китай-Город" создана особая группа для борьбы с кражами. В нее входят порядка 50 человек, откомандированных из разных отделов Москвы.

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