17:44 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

С кем сыграет Россия? Прогноз журналистов "СЭ"

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Журналисты "СЭ" Игорь Рабинер, Сергей Егоров и Дмитрий Зеленов спрогнозировали соперников для сборной России на чемпионате мира-2018.

Напомним, что жеребьевка состоится сегодня в Государственном кремлевском дворце, ее начало – в 18.00 по московскому времени. Вести церемонию будут бывший футболист сборной Англии Гари Линекер и российская телеведущая Мария Командная.

Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!

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Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
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КОММЕНТАРИИ (1)
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spetrov

Ну что, удачного нам выбора. Играть можно со всеми. А там видно будет.

18:12