С кем сыграет Россия? Прогноз журналистов "СЭ"

Журналисты "СЭ" Игорь Рабинер, Сергей Егоров и Дмитрий Зеленов спрогнозировали соперников для сборной России на чемпионате мира-2018.
Напомним, что жеребьевка состоится сегодня в Государственном кремлевском дворце, ее начало – в 18.00 по московскому времени. Вести церемонию будут бывший футболист сборной Англии Гари Линекер и российская телеведущая Мария Командная.
Россия, Англия, Коста-Рика, Нигерия - вариант группы #ЧМ2018 от @EgorovSA #ЖеребьевкаЧМ pic.twitter.com/jLQqrFLHdI– СЭ Футбол (@football_se) 1 декабря 2017 г.
Уругвай, Дания, Марокко - вариант группы для сборной России от @ZelenovZ pic.twitter.com/6hTvVYLbSH– СЭ Футбол (@football_se) 1 декабря 2017 г.
#WorldCupDraw @IgorRabiner провел свою жеребьевку #ЧМ2018. Неплохая группа 👍 pic.twitter.com/rfPH4KVF2G– СЭ Футбол (@football_se) 1 декабря 2017 г.
spetrov
Ну что, удачного нам выбора. Играть можно со всеми. А там видно будет.
18:12