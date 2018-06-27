С худшей разностью, чем у Аргентины, из группы выходил только Уругвай

Сборная Аргентины стала седьмой командой, вышедшей из группы чемпионата мира, имея разность забитых и пропущенных голов "-2". В трех встречах южноамериканцы зыбили три гола при пяти пропущенных. С худшим соотношением забитых и пропущенных голов выходила в плей-офф только сборная Уругвая в 1986 году. (Кирилл БУРДАКОВ)
Худшая разность мячей у команд, вышедших из группы ЧМ
|
Год
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
Разность
|
1986
|
Уругвай
|
3
|
0
|
2
|
1
|
2-7
|
-5
|
1954
|
ФРГ
|
2
|
1
|
0
|
1
|
7-9
|
-2
|
1966
|
КНДР
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2-4
|
-2
|
1986
|
Польша
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1-3
|
-2
|
1986
|
Болгария
|
3
|
0
|
2
|
1
|
2-4
|
-2
|
1990
|
Камерун
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3-5
|
-2
|
2014
|
Греция
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2-4
|
-2
|
2018
|
Аргентина
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3-5
|
-2
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