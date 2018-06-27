01:11 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

С худшей разностью, чем у Аргентины, из группы выходил только Уругвай


Сборная Аргентины стала седьмой командой, вышедшей из группы чемпионата мира, имея разность забитых и пропущенных голов "-2". В трех встречах южноамериканцы зыбили три гола при пяти пропущенных. С худшим соотношением забитых и пропущенных голов выходила в плей-офф только сборная Уругвая в 1986 году. (Кирилл БУРДАКОВ)

Худшая разность мячей у команд, вышедших из группы ЧМ

Год

Команда

И

В

Н

П

М

Разность

1986

Уругвай

3

0

2

1

2-7

-5

1954

ФРГ

2

1

0

1

7-9

-2

1966

КНДР

3

1

1

1

2-4

-2

1986

Польша

3

1

1

1

1-3

-2

1986

Болгария

3

0

2

1

2-4

-2

1990

Камерун

3

2

0

1

3-5

-2

2014

Греция

3

1

1

1

2-4

-2

2018

Аргентина

3

1

1

1

3-5

-2

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