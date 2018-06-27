С худшей разностью, чем у Аргентины, из группы выходил только Уругвай

Сборная Аргентины стала седьмой командой, вышедшей из группы чемпионата мира, имея разность забитых и пропущенных голов "-2". В трех встречах южноамериканцы зыбили три гола при пяти пропущенных. С худшим соотношением забитых и пропущенных голов выходила в плей-офф только сборная Уругвая в 1986 году. (Кирилл БУРДАКОВ)

Худшая разность мячей у команд, вышедших из группы ЧМ

Год Команда И В Н П М Разность 1986 Уругвай 3 0 2 1 2-7 -5 1954 ФРГ 2 1 0 1 7-9 -2 1966 КНДР 3 1 1 1 2-4 -2 1986 Польша 3 1 1 1 1-3 -2 1986 Болгария 3 0 2 1 2-4 -2 1990 Камерун 3 2 0 1 3-5 -2 2014 Греция 3 1 1 1 2-4 -2 2018 Аргентина 3 1 1 1 3-5 -2

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