Рыбус и Левандовски вошли в окончательный состав сборной Польши на ЧМ-2018

Польский футбольный союз огласил окончательную заявку сборной на предстоящий чемпионат мира. Полузащитник Мачей Рыбус, выступающий за "Локомотив", а также нападающий "Баварии" Роберт Левандовски вошли в ее состав.

Окончательная заявка сборной Польши выглядит следующим образом:

Вратари: Войцех Щенсны ("Ювентус"), Бартош Бьялковски ("Ипсвич"), Лукаш Фабиански ("Суонси").

Защитники: Михаил Паздан, Артур Енджейчик (оба – "Легия"), Тиагу Ционек ("СПАЛ"), Ян Беднарек ("Саутгемптон"), Камил Глик ("Монако"), Бартош Берешиньски ("Сампдория"), Лукаш Пищек ("Боруссия" Д).

Полузащитники: Яцек Горальски ("Лудогорец"), Кароль Линетти ("Сампдория"), Гжегож Крыховяк ("Вест Бромвич"), Камил Гросицки ("Халл"), Мачей Рыбус ("Локомотив"), Якуб Блащиковски ("Вольфсбург"), Славомир Пешко ("Лехия"), Петр Зелиньски ("Наполи"), Рафал Кужава ("Гурник").

Нападающие: Аркадиуш Милик ("Наполи"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Лукаш Теодорчик ("Андерлехт"), Давид Ковнацкий ("Сампдория").

Сборная Польши в рамках группового этапа встретится с Сенегалом (19 июня, "Спартак"), Колумбией (24 июня, Казань) и Японией (28 июня, Волгоград).