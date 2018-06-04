Рыбус и Левандовски вошли в окончательный состав сборной Польши на ЧМ-2018

Польский футбольный союз огласил окончательную заявку сборной на предстоящий чемпионат мира. Полузащитник Мачей Рыбус, выступающий за "Локомотив", а также нападающий "Баварии" Роберт Левандовски вошли в ее состав.
Окончательная заявка сборной Польши выглядит следующим образом:
Вратари: Войцех Щенсны ("Ювентус"), Бартош Бьялковски ("Ипсвич"), Лукаш Фабиански ("Суонси").
Защитники: Михаил Паздан, Артур Енджейчик (оба – "Легия"), Тиагу Ционек ("СПАЛ"), Ян Беднарек ("Саутгемптон"), Камил Глик ("Монако"), Бартош Берешиньски ("Сампдория"), Лукаш Пищек ("Боруссия" Д).
Полузащитники: Яцек Горальски ("Лудогорец"), Кароль Линетти ("Сампдория"), Гжегож Крыховяк ("Вест Бромвич"), Камил Гросицки ("Халл"), Мачей Рыбус ("Локомотив"), Якуб Блащиковски ("Вольфсбург"), Славомир Пешко ("Лехия"), Петр Зелиньски ("Наполи"), Рафал Кужава ("Гурник").
Нападающие: Аркадиуш Милик ("Наполи"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Лукаш Теодорчик ("Андерлехт"), Давид Ковнацкий ("Сампдория").
Сборная Польши в рамках группового этапа встретится с Сенегалом (19 июня, "Спартак"), Колумбией (24 июня, Казань) и Японией (28 июня, Волгоград).
- Локомотив М (футбол)
- Ювентус
- Бавария
- Сампдория
- Халл Сити
- Вест Бромвич
- Наполи
- Саутгемптон
- Андерлехт
- Сборная Польши (Футбол)
- Боруссия Дортмунд
- Монако
- Войчех Щенсны
- Вольфсбург
- Якуб Блащиковский
- Роберт Левандовски
- Ипсвич
- Легия
- Лехия
- Гурник Зб
- Суонси
- сборная Сенегала
- Мачей Рыбус
- Лукаш Пищек
- Славомир Пешко
- Лудогорец
- Артур Енджейчик
- Камиль Глик
- Михал Паздан
- Тиагу Ционек
- Кароль Линетти
- Гжегож Крыховяк
- Петр Зелиньски
- Аркадиуш Милик
- Лукаш Теодорчик
- СПАЛ