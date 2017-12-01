Рустам Минниханов: "Татарстан достойно встретит гостей ЧМ-2018"

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что регион готов достойно встретить гостей ЧМ-2018. По его словам. для этого есть все возможности, и гости останутся довольны.

Минниханов в пятницу принял участие в церемонии жеребьевки финальной стадии чемпионата мира 2018 года в Кремлевском дворце в Москве. По итогам жеребьевки Казань примет следующие матчи группового этапа: Франция – Австралия (16 июня 2018 года), Испания – Иран (20 июня), Польша – Колумбия (24 июня), Германия – Южная Корея (27 июня).

- Тот, кто приехал в Россию и побывал у нас, тот всегда становится нашим другом. Опыт Татарстана в части проведения международных соревнований говорит об этом, - цитирует "Р-Спорт" Минниханова. - Мы готовы достойно встретить всех гостей, для этого есть все возможности – и современные спортивные сооружения, и объекты культуры, и места для отдыха. В наших традициях заложено уважение к гостям. Мы сделаем все, чтобы наши гости были довольны.

Наша страна разная, и задача – показать все ее достоинства.

Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!