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20:41 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Руслан Ротань: "Сборной Украины нужно выжать максимум и выйти на чемпионат мира"


Полузащитник сборной Украины Руслан Ротань рассказал о том, что национальной команде надо добыть две победы. По его словам, украинцам не везло с соперниками на стадии квалификации.

- Нужно сейчас не о перспективах говорить, а выходить на поле и добывать две победы, тогда все будет нормально, - цитируют "Вести" Ротаня. - Нам все никак не удается пройти квалификацию ровно: то соперники попадутся – финалисты ЧМ, то просто игра не идет… Сейчас нужно выжать максимум и выйти из нашей группы.
 

Дополнительная информация

http://vesti-ukr.com/sport/futbol/257109-pivo-vypem-iz-kubka-lihi-evropy

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