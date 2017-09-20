Руслан Ротань: "Сборной Украины нужно выжать максимум и выйти на чемпионат мира"

Полузащитник сборной Украины Руслан Ротань рассказал о том, что национальной команде надо добыть две победы. По его словам, украинцам не везло с соперниками на стадии квалификации.

- Нужно сейчас не о перспективах говорить, а выходить на поле и добывать две победы, тогда все будет нормально, - цитируют "Вести" Ротаня. - Нам все никак не удается пройти квалификацию ровно: то соперники попадутся – финалисты ЧМ, то просто игра не идет… Сейчас нужно выжать максимум и выйти из нашей группы.

