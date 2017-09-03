Руслан Ротань: "А что мог сделать Луческу со сборной Турции за три дня?"

Полузащитник сборной Украины Руслан Ротань отметил, что эйфории не будет после победы над Турцией (2:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2018. Следующим соперником украинцев будет Исландия.

– Нельзя говорить, о том, что выиграли благодаря офсайду. Мы создали достаточно моментов, чтобы одержать победу, – цитирует "Террикон" Ротаня. – Не засчитай судья эти голы – думаю, воспользовались бы другими возможностями. Еще бы хотелось отметить атмосферу на стадионе. Харьков до такой степени соскучился за большим футболом, что оказал нам такую поддержку. Это ощущение касается не только сегодняшнего дня. Мы провели здесь четверо суток – и все было просто потрясающе.

Впрочем, эта игра закончилась. Теперь переключаемся на Исландию. Там мы столкнемся не только с силовым футболом, но и с непростой погодой. Должны быть готовы к этому.

Луческу? А что он мог сделать за каких-то три дня? Нужен как минимум год, чтобы можно было увидеть плоды работы.