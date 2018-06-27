Руслан Нигматуллин: "Смольников нуждается в поддержке, а не в разжигании историй, которые придумывают английские журналисты"

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал "СЭ" попадание защитника национальной команды Игоря Смольникова в символическую сборную худших игроков группового турнира чемпионата мира по версии The Sun. Смольников вышел в стартовом составе на матч против Уругвая (0:3), но уже на 36-й минуте был удален за две желтые карточки.

- Мало ли что британцы напишут – необязательно все эти новости комментировать. Лично я никак не отношусь к этому и призываю других поступать так же, - сказал Нигматуллин. – Смольников нуждается в поддержке, а не в разжигании таких историй, которые придумывают английские журналисты. Да, он сыграл не лучшим образом, но за 30 минут матча он не заслужил того, чтобы над ним стебались. Пусть он и находится в компании Левандовски, Рамоса и Месси. (Игорь НОВИКОВ)

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 17.00 (время московское) //

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